.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть рискует завершить вторую неделю ниже отметки в 60 долл./бар. - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2019 года 11:30
Нефть рискует завершить вторую неделю ниже отметки в 60 долл./бар. - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для нефтяного рынка и отраслевые данные от Минэнерго США, которые свидетельствовали о росте запасов сырья в Штатах вторую неделю подряд. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК о ситуации на рынке нефти. На наш взгляд, вряд ли публикация данного отчета окажет заметное влияние на нефтяные котировки, динамика которых в последние недели определяется общим аппетитом к рисковым активам на финансовых рынках. На этом фоне ценам на нефть будет сложно устойчиво вернуться к отметкам выше $60/bbl, несмотря на продолжающуюся сделку ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке".
.
16 августа 2019 года 16:54
"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:57
Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках.... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.16 августа 2019 года 09:43
"Нефть еще раз протестировала сильную поддержку $58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:35
"Новых значимых новостей на рынке сырья, которые могли бы повлиять на текущую динамику нефти, не появилось. Давление на актив сохранится на фоне роста предложения при стагнирующем спросе. Ситуация в Персидском заливе стала относительно стабильнее после решения группы стран обеспечить безопасность... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:55
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent остается в широком диапазоне 55-60 долл./барр. Продолжают расти макроэкономические опасения повсеместно, особенно в свете последних статданных по экономике Китая, инфляционные ожидания в Штатах падают. Все это не дает сырью шанса на серьезный отскок. Мы не исключаем локальный уход... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 16:37
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:29
Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.