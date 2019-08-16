Рубль остается уязвимым в условиях нестабильности на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

Рубль остается уязвимым в условиях нестабильного внешнего фона, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта тестировала отметки 66.5 в паре с долларом и 74.2 в паре с евро. По мнению экспертов "Нордеа Банка", на рынок влияют многочисленные заявления китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, которые регулярно изменяются. Периодически появляющиеся позитивные новости на этот счет локально укрепляют рисковые активы, в том числе рубль, но неспособны сформировать устойчивый фундамент для тренда на укрепление.

На взгляд аналитиков банка, риски замедления мировой экономики никуда не исчезают, а неопределенность по перспективам торговли лишь их усугубляет. "В таких условиях рубль остается без устойчивой поддержки, - указывают специалисты "Нордеа Банка". -История показывает, что вслед за инверсией кривой доходности и первым снижением ставки от ФРС доллар, как правило укрепляется, а валюты развивающихся стран слабеют. Как следствие риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. В обновленном нами на прошлой неделе прогнозе валютного курса мы указывали на то, что участники рынка сейчас склонны довольно эмоционально реагировать на негативные новости, что повышает риски резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года. Мы также отмечали, что в таких условиях рубль может локально достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в среднесрочном прогнозе. Данные риски сейчас остаются повышенными".