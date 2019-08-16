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16 августа 2019 года 11:11
Рубль остается уязвимым в условиях нестабильности на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
Рубль остается уязвимым в условиях нестабильного внешнего фона, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта тестировала отметки 66.5 в паре с долларом и 74.2 в паре с евро. По мнению экспертов "Нордеа Банка", на рынок влияют многочисленные заявления китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, которые регулярно изменяются. Периодически появляющиеся позитивные новости на этот счет локально укрепляют рисковые активы, в том числе рубль, но неспособны сформировать устойчивый фундамент для тренда на укрепление. На взгляд аналитиков банка, риски замедления мировой экономики никуда не исчезают, а неопределенность по перспективам торговли лишь их усугубляет. "В таких условиях рубль остается без устойчивой поддержки, - указывают специалисты "Нордеа Банка". -История показывает, что вслед за инверсией кривой доходности и первым снижением ставки от ФРС доллар, как правило укрепляется, а валюты развивающихся стран слабеют. Как следствие риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. В обновленном нами на прошлой неделе прогнозе валютного курса мы указывали на то, что участники рынка сейчас склонны довольно эмоционально реагировать на негативные новости, что повышает риски резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года. Мы также отмечали, что в таких условиях рубль может локально достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в среднесрочном прогнозе. Данные риски сейчас остаются повышенными".
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16 августа 2019 года 16:54
"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:30
"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:57
Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках.... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.16 августа 2019 года 09:43
"Нефть еще раз протестировала сильную поддержку $58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:35
"Новых значимых новостей на рынке сырья, которые могли бы повлиять на текущую динамику нефти, не появилось. Давление на актив сохранится на фоне роста предложения при стагнирующем спросе. Ситуация в Персидском заливе стала относительно стабильнее после решения группы стран обеспечить безопасность... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:55
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent остается в широком диапазоне 55-60 долл./барр. Продолжают расти макроэкономические опасения повсеместно, особенно в свете последних статданных по экономике Китая, инфляционные ожидания в Штатах падают. Все это не дает сырью шанса на серьезный отскок. Мы не исключаем локальный уход... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 16:37
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует... читать дальше
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