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16 августа 2019 года 10:57

Распродажи на нефтяном рынке могут возобновиться при появлении новых негативных данных - БКС

Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках. Макроэкономические показатели многих стран дают сигналы о замедлении экономики, что дает повод опасаться аналогичной динамики спроса на нефть, что в условиях активного роста производственных мощностей может привести к избытку.

Пока что сделка по сокращению добычи странами ОПЕК+ позволяла эффективно балансировать рынок. Но в случае замедления спроса нынешних мер может оказаться недостаточно, а смогут ли страны договориться о более существенном сокращении, остается под вопросом. Впрочем, по большому счету у многих стран Персидского залива другого выбора не остается. Их бюджет слишком сильно зависит от цен на сырье.

Техническая картина по Brent демонстрирует высокие риски перехода фьючерсов к "медвежьему" рынку, полагают в "БКС Брокер". После отскока в середине недели цены вновь консолидируются ниже $59 за баррель теряя более 20% от годовых максимумов. Формально это означает, что инструмент уже перешел к "медвежьему" рынку и может продолжить снижение вплоть до $50 - минимумам декабря 2018 г. Первичная цель в случае дальнейшего снижения находится в районе $54-55 за баррель.

На этой неделе напряженность вокруг безопасности судоходства в Ормузском проливе немного снизилась. В четверг власти Гибралтара сообщили о том, что иранский танкер Grace 1 будет освобожден, что увеличивает вероятность ответного снятия ареста с британского судна Stena Impero, захваченного Ираном. Для рынка нефти это означает уменьшение поддержки, так как риски перебоев с поставками из Персидского залива снизятся. Тем не менее, конфликт Ирана с США остается в силе и нефтяной экспорт Исламской республики по-прежнему находится под санкциями, что будет сдерживать рыночное предложение.

"Сегодня с утра фьючерсы на brent торгуются с ростом на 0,9% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. Поддержку оказывают, в частности, сильные данные по розничным продажам в США, опубликованные вчера вечером. Рост продаж на 0,7% в июле несколько снижает опасения по поводу рецессии в американской экономике и поддерживает цены на товарном рынке. В то же время общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи могут возобновиться при появлении новых негативных данных", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Опубликовано: /БКС/
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