Ожидаем "бокового" тренда в ОФЗ в ближайшие дни - Промсвязьбанк

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 7,34%. Гособлигации срочностью до 6 лет выросли в доходности на 1 б.п. С начала августа 10-летние ОФЗ выросли в доходности на 4 б.п. в то время как доходность UST-10 снизилась на 50 б.п. Позитивный эффект от ожиданий снижения ставки ФРС для российского рынка облигаций нивелируется низкими ценами на нефть, ослаблением рубля и общим снижением аппетита на риск развивающихся стран, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Внутренние факторы обеспечивают устойчивость рынка рублевых облигаций к внешнему негативному новостному фону. Минфин вчера сообщил предварительные данные об исполнении федерального бюджета за 7 месяцев 2019 г. Профицит вырос до 2 трлн руб., или 3,4% ВВП. Месяцем ранее этот показатель составлял 3%. Профицит бюджета обеспечивает превышение доходов над плановым уровнем. Дополнительные доходы Правительство в соответствии с бюджетным правилом направляет на увеличение международных резервов, которые выросли до 527 млрд долл (+60 млрд долл с начала года). Резервы могут быть использованы в случае снижения цен на нефть, что снизит потребности Правительства в заимствованиях при сокращении доходов бюджета.

Внутренние факторы (профицит федерального бюджета, замедление инфляции, снижения ставок по вкладам) позволяют рынку рублевых облигаций сохранять устойчивость к ухудшению внешней конъюнктуры. Ожидаем "бокового" тренда в ОФЗ в ближайшие дни", - пишет в обзоре специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.