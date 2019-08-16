Индекс МосБиржи может приблизиться к отметке 2650 пунктов - Промсвязьбанк

"В пятницу наш рынок продолжит реагировать на изменение внешней конъюнктуры, которая сигнализирует пусть и небольшом, но позитиве. Поэтому индекс МосБиржи может предпринять очередную попытку коррекционного роста и приблизиться к отметке 2650 пунктов. Ожидаем восстановления позиций бумаг в финансовом и нефтегазовом секторах", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов..