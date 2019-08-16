Российские фондовые индексы имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста - ИК "Велес Капитал"

"Утром в пятницу российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках. Значимых фундаментальных изменений на рынках не произошло, но сами по себе ожидания стимулирования служат основанием для коррекции. Кроме того, "быки" не упускают шанса отыграть даже небольшие позитивные сигналы, касающиеся торгового противостояния", - обращает внимание аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.