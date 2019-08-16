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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российские фондовые индексы имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста - ИК "Велес Капитал"
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16 августа 2019 года 09:57
Российские фондовые индексы имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста - ИК "Велес Капитал"
"Утром в пятницу российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках. Значимых фундаментальных изменений на рынках не произошло, но сами по себе ожидания стимулирования служат основанием для коррекции. Кроме того, "быки" не упускают шанса отыграть даже небольшие позитивные сигналы, касающиеся торгового противостояния", - обращает внимание аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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16 августа 2019 года 16:54
"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:30
"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:57
Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках.... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.16 августа 2019 года 09:43
"Нефть еще раз протестировала сильную поддержку $58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64... читать дальше
.16 августа 2019 года 09:35
"Новых значимых новостей на рынке сырья, которые могли бы повлиять на текущую динамику нефти, не появилось. Давление на актив сохранится на фоне роста предложения при стагнирующем спросе. Ситуация в Персидском заливе стала относительно стабильнее после решения группы стран обеспечить безопасность... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:55
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть Brent остается в широком диапазоне 55-60 долл./барр. Продолжают расти макроэкономические опасения повсеместно, особенно в свете последних статданных по экономике Китая, инфляционные ожидания в Штатах падают. Все это не дает сырью шанса на серьезный отскок. Мы не исключаем локальный уход... читать дальше
.15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 16:37
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует... читать дальше
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