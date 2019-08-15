"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Мосэнерго до "держать" и акций ОГК-2 до "покупать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать", а для акций "ОГК-2" она была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "ТГК-1" была подтверждена рекомендация "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Новая прогнозная цена Мосэнерго - 2,45 (текущая цена - 2,3), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена ТГК-1 - 0,015 (текущая цена - 0,01), рекомендация - покупать.