Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть Brent остается в широком диапазоне 55-60 долл./барр. Продолжают расти макроэкономические опасения повсеместно, особенно в свете последних статданных по экономике Китая, инфляционные ожидания в Штатах падают. Все это не дает сырью шанса на серьезный отскок. Мы не исключаем локальный уход ниже 55 долл./барр. Brent при дальнейшем ухудшении общерыночной конъюнктуры.

На американскую нефть WTI дополнительное давление продолжает помимо прочего оказывать статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая вновь подчеркнула слабый спрос. Запасы сырой нефти, выросли на 1,6 млн барр. за счет снижения загрузки НПЗ на 1,6 п.п. - до 94,8%. Запасы бензинов упали на 1,4 млн барр., а запасы дистиллятов - на 1,9 млн барр. Однако скоро в США НПЗ начнут закрываться в связи с сезонным техрегламентом, что скажется и на статистике, и на ценах на нефть. Мы продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр.", - отмечается в обзоре Промсвязьбанка.