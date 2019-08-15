Спрос на защитные активы растет - Промсвязьбанк

Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"В среду спред между доходностями двухлетних и десятилетних treasures впервые с июня 2007г. перешел в отрицательную зону, - констатирует аналитик банка Роман Антонов. - Традиционно инверсия кривой UST считается предвестником циклического спада в экономике, правда, между достижением состояния инверсии и началом рецессии наблюдается лаг в несколько кварталов. Трейдеры пристально следят за фьючерсами на золото, поскольку впервые за 6 лет они достигли отметки 1500 дол./унция, что в свою очередь нашло отражение в увеличении позиций в золотых ETF (находятся на максимумах с середины 2016г)".

Продолжается рост цен на серебро благодаря инвестиционному спросу. "Серебро выглядит довольно привлекательно по сравнению с промышленными металлами и способно показать сильную динамику по итогам года, - полагает эксперт Промсвязьбанка. - Для цен на золото в текущих условиях открывается возможность к росту в район 1560 долл./унц. Поводов для движения цен вверх мы видим больше, чем для снижения. Из факторов, которые могут сыграть против золота – повышение импортных пошлин в Индии с 10% до 12,5% и восстановление рискаппетита на рисковые активы".