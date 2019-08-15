.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Золото продолжит дорожать в среднесрочной перспективе - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 августа 2019 года 16:37
Золото продолжит дорожать в среднесрочной перспективе - УК "Райффайзен Капитал"
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует себя золото, которое уверенно закрепилось выше психологического уровня $1500 за унцию. Столько же золото стоило в 2013 году, то есть шесть лет назад, когда снижалось с исторического пика, достигнутого в 2011 году. С начала года золото прибавляет уже 17%, причем основной рост металла пришелся на последние два месяца. По нашему мнению, основным драйвером роста стал приток инвесторов в ETF, инвестирующие в золото. В июне биржевые инвестиционные фонды купили 126,6 тонн золота, зафиксировав крупнейший приток в фонды за год. Всего же с начала года ETF купили 159 тонн золота, больше чем за весь 2018 год, когда приток составил лишь 69 тонн. Общие же запасы ETF в июле достигли 2599,5 тонн. Напомним, что пик активов золотых ETF пришелся на декабрь 2012 года и составил 2839,9 тонн, а цена на золото тогда составляла $1675 долларов за унцию. Если внимательно изучить статистику по притокам, которую публикует World Gold Council, то можно увидеть, что все более существенную роль в росте запасов ETF стали играть европейские инвесторы: так, инвесторы из Европы с 2016 г. купили золота на $27 млрд, в то время как инвесторы из США только на $14 млрд. С точки зрения долгосрочных инвесторов, золото не является хорошим активом, ведь через десять, двадцать, тридцать лет унция золото так и останется унцией золота, не выплатит ни одного купона и не порадует годовым дивидендом, однако оно прекрасно сохраняет покупательскую способность сбережений во времена кризисов, волатильности и т д. Европейские инвесторы могут купить государственные облигации под отрицательную ставку, но зачем это делать, когда можно купить золото. Другой важный игрок на рынке золота - центробанки ведущих стран. Так, мировые центробанки в прошлом году купили 442 тонны золота, а в этом году (последние данные доступны на июнь) их покупки составили уже 396,9 тонн. Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что инвесторы ускорили покупки золота в текущей экономической ситуации. По нашему мнению, данный тренд только в начале, и он продолжится. Нам по-прежнему нравятся российские акции на фоне высокой дивидендной доходности и дисконта к GEM, однако, инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе", - пишет в комментарии портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко.
.
15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:29
Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:17
Вслед за рекордным позитивным днем во вторник сессия среды принесла существенные убытки на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, а также подтверждения роста запасов нефти в Штатах по данным от EIA, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Ухудшению настроений на мировых рынках... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:59
"Фьючерс Brent в ходе торгов среды продемонстрировал существенное снижение до уровня 58,36 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов четверга цена по инструменту расположена в районе 59 долларов. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить слабые статданные из Китая... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг. читать дальше
.15 августа 2019 года 09:17
"Нефть марки Brent потеряла более 3% преимущественно на фоне общих рыночных настроений, но и незначительный рост недельный запасов на 1,6 млн баррелей повлиял на ситуацию. С технической точки зрения, ситуация по сырью более благоприятная, чем по фондовым индексам, однако сохраняется высокий риск... читать дальше
.14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 12:10
"Трамп, видимо, решил, что негатив с американо-китайских торговых переговоров зашкаливает и угрожает коллапсом рынков, тем более в свете ухудшающейся мировой макростатистики и решил отсрочить введение пошлин на часть товаров из КНР, что вызвало всплеск оптимизма, впрочем, по нашему мнению,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.