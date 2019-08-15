Опасения торговых войн бьют по российским акциям, провоцируя огромные оттоки средств из фондов GEM ETF - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 14 августа 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Согласно данным исследования, глобальные инвесторы продолжили очень активно выводить деньги из фондов ETF, хотя ничего беспрецедентного, по мнению экспертов, не произошло. За отчетный период российские бумаги совокупно потеряли $85 млн против максимальных за год оттоков капитала из акций РФ в размере $192 млн неделей ранее. "Снижение оттока не успокаивает, поскольку он может вновь оказаться на пике. Зафиксированный 14 августа отток средств в объеме $45 млн подтверждает, что опасения на рынке сохраняются. Такую динамику обеспечили потоки фондов GEM ETF, на которые пришлось более 90% крупных оттоков по итогам прошедших двух недель. Связанные с торговыми войнами опасения оказали давление на спрос на всех развивающихся рынках", - говорится в отчете.

Между тем оптимизм локальных инвесторов достиг максимального уровня с декабря 2017 года. "Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", увеличился на 2,6% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции по большей части закрылись", - следует из материалов инвестбанка. Институционалы также выступили чистыми покупателями: на каждый $1 продаж пришлось почти $3 покупок.

"В рамках подхода bottom-up, учитывающего фундаментальные характеристики компаний, рынок гораздо более привлекателен, чем всего пару месяцев назад... Тем не менее, анализ top-down глобальных макроэкономических перспектив вызывает опасения, и ситуация продолжает ухудшаться", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".