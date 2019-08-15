Следующей целью роста USD/RUB может стать уровень 67 рублей - БКС

Рубль второй день подряд демонстрирует опережающие темпы снижения, что вряд ли можно объяснить лишь одной слабостью нефтяного рынка. Скорее всего, негативные тенденции мировых рынков наложились на сезонный фактор повышенного спроса на иностранную валюту, что усилило давление на рубль, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

"В четверг на старте сессии внешний фон был позитивным, благодаря чему рубль открылся вверх, однако почти сразу перешел к активному снижению из-за быстрого ухудшения ситуации на мировых рынках.

Утром восстановлению глобальных площадок способствовало вливание ликвидности на китайский рынок со стороны регулятора страны, направленное на предотвращение панических продаж. Кроме того, президент США предложил личную встречу своему китайскому коллеге для разрешения кризиса в Гонконге и обсуждения внешнеторговых проблем.

Однако если раньше подобного позитива хватало для нескольких дней активной восходящей коррекции, то в четверг после умеренного восстановления мировые площадки возобновили активное снижение сразу после открытия наших торгов.

Ухудшению настроений на мировых рынках способствовало и сегодняшнее заявление китайского Минфина о том, что Китаю придется принять необходимые контрмеры в ответ на повышение Штатами пошлин на китайские товары.

Правда, развивающиеся валюты в четверг не демонстрируют единой динамики. Хотя часть из них находится под давлением, некоторые представители данного сектора умеренно повышаются.

Тем не менее, рубль второй день подряд демонстрирует опережающие темпы снижения, что вряд ли можно объяснить лишь одной слабостью нефтяного рынка. Скорее всего, негативные тенденции мировых рынков наложились на сезонный фактор повышенного спроса на иностранную валюту, что усилило давление на рубль.

Следующей целью роста USD/RUB может стать уровень 67 руб., а чуть выше находится горизонтальная область сопротивления 67,1-67,16. Пока какая-либо сессия не будет закрыта под нижней границей краткосрочного восходящего канала на дневном графике, более вероятно, что мы увидим попытку пробоя данного технического препятствия", - пишет в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.