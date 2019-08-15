Перед парой доллар/рубль открылись новые горизонты роста - ИК "Велес Капитал"

"Рубль к середине сессии четверга продолжил ослабление против доллара и евро. Доллар стремился к 66,50 руб., обновив максимум с февраля текущего года, а евро преодолел 74 руб., достигнув мартовского максимума. С технической точки зрения, перед парой доллар/рубль после преодоления сопротивлений 64,40 и 65,50 открылись новые горизонты роста. При способности закрепиться выше 66,40 руб. доллар может направиться в район 67,30 руб., чему не противоречат показания недельного графика. Отступление от ближайшего сопротивления, у которого расположена в том числе верхняя полоса Боллинджера, будет говорить о возможной коррекции ближе к 65,50 руб." - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.