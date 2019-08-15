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15 августа 2019 года 15:25
Перед парой доллар/рубль открылись новые горизонты роста - ИК "Велес Капитал"
"Рубль к середине сессии четверга продолжил ослабление против доллара и евро. Доллар стремился к 66,50 руб., обновив максимум с февраля текущего года, а евро преодолел 74 руб., достигнув мартовского максимума. С технической точки зрения, перед парой доллар/рубль после преодоления сопротивлений 64,40 и 65,50 открылись новые горизонты роста. При способности закрепиться выше 66,40 руб. доллар может направиться в район 67,30 руб., чему не противоречат показания недельного графика. Отступление от ближайшего сопротивления, у которого расположена в том числе верхняя полоса Боллинджера, будет говорить о возможной коррекции ближе к 65,50 руб." - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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15 августа 2019 года 18:13
Цены на золото устремились к росту благодаря обострению противостояния между США и КНР, слабой статистике из Китая и ЕС, а также в связи с растущими спекуляциями на тему скорой рецессии в американской экономике, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В среду спред между доходностями двухлетних и... читать дальше
.15 августа 2019 года 17:17
Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по... читать дальше
.15 августа 2019 года 16:37
Инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающиеся процентные ставки, страх рецессии и волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". "Заметно лучше фондовых рынков чувствует... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:29
Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:17
Вслед за рекордным позитивным днем во вторник сессия среды принесла существенные убытки на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, а также подтверждения роста запасов нефти в Штатах по данным от EIA, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Ухудшению настроений на мировых рынках... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:59
"Фьючерс Brent в ходе торгов среды продемонстрировал существенное снижение до уровня 58,36 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов четверга цена по инструменту расположена в районе 59 долларов. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить слабые статданные из Китая... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг. читать дальше
.15 августа 2019 года 09:17
"Нефть марки Brent потеряла более 3% преимущественно на фоне общих рыночных настроений, но и незначительный рост недельный запасов на 1,6 млн баррелей повлиял на ситуацию. С технической точки зрения, ситуация по сырью более благоприятная, чем по фондовым индексам, однако сохраняется высокий риск... читать дальше
.14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
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