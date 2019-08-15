MSCI объявит итоги ребалансировки в ночь на 16 августа, изменений в топ-4 не ожидается

Индексный провайдер MSCI объявить итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь на 16 августа 2019 года по московскому времени.

Все изменения вступят в силу 28 августа 2019 года.

"Мы ожидаем, что существенных изменений в структуре индекса не произойдет. Для того, чтобы изменился состав топ-4 бумаг в индексе, "Татнефть" (MOEX: TATN) должна в ходе текущего торгового дня опередить по динамике котировок "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) более чем на 5%. В отсутствие же резких движений потенциальные изменения, как полагаем, будут незначительными", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Кроме того, в нем отмечается, что у экспертов "ВТБ Капитала" нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. "Однако индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активноуправляемыми европейскими фондами, из-за чего в результате ребалансировки их позиции в акциях компаний, чей вес был понижен, могут оказаться выше индекса, и наоборот. Однако с учетом незначительных, как ожидается, изменений эффект от них с точки зрения рынка, скорее всего, будет нейтральным", - пишет Питерский.

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" также не ожидают изменений в топ-4. "Четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам августовской ребалансировки останется прежней", - сказала агентству "Интерфакс" стратег "БКС Глобал Маркетс" Юлия Голдина.

В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "НОВАТЭК".