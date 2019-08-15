Внутренних драйверов для роста акций нет, что способствует сохранению среднесрочного давления - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга не смогли устоять в "плюсе" и стремились в район ближайших поддержек (2600 и 1240 пунктов соответственно). Настроения на мировых биржах остаются негативными, а биржи РФ пока не находят внутренних драйверов для роста, что способствует сохранению среднесрочного давления", - обращает внимание аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.