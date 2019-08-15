Альфа-банк начал анализ HeadHunter c рекомендацией "выше рынка" для его ADS

Альфа-банк начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, установленная экспертами, составляет $21,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $21,06 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,68 за штуку.