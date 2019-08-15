Ожидаем движения валютной пары в пределах диапазона 65-66,5 в ближайшее время - БКС

"Курс рубля в четверг ослабляется до значений вблизи 66,2 после попыток сдержанной коррекции в сторону укрепления валюты до уровней 65,6-65,7, - отмечается в комментарии главного аналитики "БКС Премьер" Антона Покатовича. - Рынкам не удалось удержать хрупкий оптимизм от надежд на деэскалацию торговой напряженности США и Китая. Также, на наш взгляд, склонность к панике в середине недели могла быть простимулирована активным обсуждением формирования отрицательного спрэда в доходностях 10-ти и 2-летних UST в информационном поле. Более того хотим заметить, что текущие понижательные движения рынков, по нашим оценкам, все еще далеки от "трагических" распродаж. Пока в настроениях сохраняется тревожность, рыночные движения будут характеризоваться повышенной волатильностью, рисковые активы могут предпринять несколько попыток для отскока. Однако с учетом наших предположений о том, что в перспективе до конца августа- сентября негатив на рынках может усилиться, понижательные движения котировок рисковых активов, включая валюты ЕМ и рубль в частности, могут значительно увеличить свою амплитуду. В ближайшие дни мы, вероятно, продолжим относиться к попыткам восстановления аппетитов к риску с повышенной долей недоверия. Сохраняем наши прогнозы в отношении рубля и ожидаем движения валюты в диапазоне 65-66,5 в ближайшее время".