Совокупный объем налоговых платежей в августе составит более 1,7 трлн руб., что может оказать локальную поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне ухода инвесторов из рисковых активов рубль ослабел к доллару США, торгуется сегодня около 66 руб./$. Сегодня с уплаты страховых взносов в РФ начнется налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 670 млрд руб., что может оказать локальную поддержку рублю. Следующая важная дата налогового периода - 26 августа, в этот день уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 780 млрд руб., по нашим подсчетам. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 августа, платежи могут составить порядка 275 млрд руб. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 1,7 трлн руб. (в июле платежи составили около 2 трлн руб.), что может оказать локальную поддержку российской валюте", - отмечается обзоре банка "Санкт-Петербург".