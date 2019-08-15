"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Интер РАО на 7%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 9,20 рубля до 9,80 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 6,88 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,18 рубля за штуку.