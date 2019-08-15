Рубль продолжает оставаться во власти глобальных негативных настроений относительно перспектив мировой экономики - "Нордеа Банк"

"В среду ослабление рубля на 1,7% в паре с долларом и на 1,4% паре с евро происходило в рамках глобального бегства от риска после того, как спред между доходностями десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций стал отрицательным. Прошедшие накануне размещения ОФЗ характеризовались по-прежнему высоким спросом, однако данный фактор не способен сейчас оказать рублю значимую поддержку на фоне доминирующих негативных настроений на глобальных площадках. Стартующий в четверг налоговый период может немного сгладить давление на рубль во второй половине августа, тем не менее, с учетом тревожного внешнего фона мы по-прежнему видим риски дальнейшего ослабления рубля. Макроэкономическая статистика из США остается сейчас ключевым фактором риска. Дополнительные признаки замедления американской экономики будут усугублять негативные настроения на глобальных площадках. Снизить градус напряжения на рынках может смягчение риторики ФРС, но, к сожалению, на следующую неделю выступления представителей ФРС не запланированы", - отмечают в обзоре аналитики "Нордеа Банка".