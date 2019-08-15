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15 августа 2019 года 10:50
Интер РАО: отсутствие новых решений по дивидендам разочаровало рынок - "Уралсиб"
Финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО оказались ожидаемо хорошими, но отсутствие новых решений по дивидендам разочаровало рынок, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В среду Интер РАО (IRAO RX – без рекомендации) опубликовало в целом хорошую финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО, в которой нашли отражение все те же положительные факторы, обусловившие рост в 1 кв., отмечает аналитик корпорации "Уралсиб" Надежда Боженко. Выручка компании увеличилась на 12,1% (здесь и далее – год к году) до 239,1 млрд руб. благодаря росту выработки на 6,4% и реализации электроэнергии на розничном рынке – на 4,1%. В сбытовом сегменте продажи увеличились на 11,0% до 162,0 млрд руб., в сегменте электрогенерации в России – на 18,6% до 44,2 млрд руб., теплогенерации РФ – на 10,2% до 20,6 млрд руб., в сегменте трейдинга – на 8,1% до 17,2 млрд руб. EBITDA выросла на 24,0% до 30,5 млрд руб. в основном за счет электрогенерирующего сегмента (плюс 48,0% до 17,8 млрд руб.), где продолжились перераспределение загрузки в пользу более эффективных активов на фоне увеличения цен РСВ, а также рост платежей за мощность за счет эффекта дельты ДПМ и ввода в эксплуатацию калининградских активов. EBITDA трейдингового сегмента увеличилась на 49,5% до 3,6 млрд руб., однако спреды цен на основных экспортных рынках (Финляндия и Литва) относительно российского во 2 кв. существенно сузились по сравнению с уровнями двух предыдущих кварталов и находятся на годовых минимумах, указывает аналитик корпорации "Уралсиб". В сбытовом сегменте EBITDA упала на 18,4% до 4,5 млрд руб., улучшение ожидается во 2 п/г в связи с ростом сбытовых надбавок. Чистая прибыль прибавила 7%, достигнув 16,8 млрд руб. По итогам 1 п/г рост выручки, EBITDA и чистой прибыли составил 13,0%, 31,5% и 25,2% до 520,5 млрд руб., 78,1 млрд руб. и 47,9 млрд руб. соответственно. "В ходе телефонной конференции менеджмент заявил, что пока придерживается существующей дивидендной политики, которая предусматривает выплату 25% чистой прибыли по МСФО за год, - отмечает Надежда Боженко. - Таким образом, выплата промежуточных дивидендов в 2019 г. была исключена, что разочаровало рынок, хотя в этом позиция компании осталась неизменной относительно той, что была представлена во время презентации результатов 1 кв. в мае. По всей видимости, инвесторы рассчитывали, что Минфину удастся настоять на своей инициативе по увеличению уровня выплат до 50%. Также представители компании сообщили, что рассмотрение новой стратегии советом директоров намечено на май 2020 г., в нее могут быть включены элементы завершившейся опционной программы для топ-менеджмента (завершение прежней программы и последовавшая за этим продажа менеджментом полученных ими акций спровоцировали падение котировок Интер РАО в конце июня). Рост EBITDA компании ожидается в этом году на уровне 10–15% (прежний прогноз – 10%)".
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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