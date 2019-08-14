Газпромбанк возобновил анализ Аэрофлота с рекомендацией "выше рынка" для его акций

Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость акций авиаперевозчика, рассчитанная аналитиками, составляет 135 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 132,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций авиаперевозчика составляет порядка 111,3 рубля за штуку.