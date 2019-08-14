Сохраняем прогноз ключевой ставки ЦБ на конец года на уровне 7% - Промсвязьбанк

За прошедшую неделю августа Росстат зафиксировал дефляцию потребительских цен, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по оценкам экспертов банка, годовой уровень инфляции на 12 августа снизился до 4,5% с 4,6% (на конец июля).

"Причина замедления инфляции все та же - дефляция цен на продукты питания. - полагает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. - За последнюю неделю существенно расширился перечень дешевеющих товарных групп. Кроме новых наименований плодовоовощной продукции (яблоки, капуста) дефляция распространилась на муку, гречневую крупу и свинину. Повышенный рост цен наблюдался на яйца, пшено, куриное мясо и рыбу. Цен на бензин не изменились. Продолжение распространение дефляционных процессов в потребительском сегменте повышает вероятность продолжения Банком России цикла снижения ключевой ставки. Более того, если инфляция по итогам августа уйдет ниже 4,5% существенно вырастет вероятность очередного (уже третьего) понижения Банком России прогноза инфляции на конец 2019 года (сейчас 4,2%-4,7%)".

На текущий момент эксперт банка сохраняет прогноз инфляции по итогам августа в диапазоне 4,5%-4,6%, но признает, что есть реальный риск фиксации более низкого уровня. Текущий прогноз инфляции на конец года 4,2%, но риск понижения прогноза также продолжает расти.

"Продолжение распространения дефляционных процессов в потребительском сегменте повышает вероятность продолжения Банком России цикла снижения ключевой ставки, - указывает Денис Попов. - К тому же, снижение уровня инфляции наблюдается и в производственном сегменте (с начала года цены производителей снизились с 11,7% до 4,1% на конец первого полугодия). По итогам последнего заседания по ключевой ставке регулятор озвучил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний (традиционно ближайшие три заседания - сентябрь, октябрь или декабрь). Мы сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 7%. По нашему мнению, ЦБ снизит ставку в сентябре или октябре, затем возьмет паузу для оценки эффекта от принятых решений. Возобновление цикла снижения ключевой ставки возможно в начале 2020 года".