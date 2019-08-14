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14 августа 2019 года 17:01
Снижаем прогноз по котировкам нефти до 60 долларов за баррель на горизонте 3 месяцев - Julius Baer
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по поводу темпов роста глобальной экономики. Новость об отсрочке тарифов на некоторые китайские товары в рамках торгового конфликта между США и Китаем привела к росту цен на "черное золото" на более чем 4%. Это ралли оказалось сильнее повышения цен на рынках промышленных металлов, включая медь, которые, как правило, более чутко реагируют на новости, связанные с темпами роста глобальной экономики. Тем не менее, мы настроены скептически и придерживаемся мнения, что торговый конфликт усилился, и последний раунд тарифов отразится на экономике, в том числе потому, что затрагивает товары, которые не так просто заменить поставками не из Китая. Свежие данные по промышленному производству в Китае оказались ниже ожиданий. Это подтверждает наш прогноз, что замедление конечной фазы цикла к концу года лишь усугубится. Спрос на нефть продолжит снижаться. Потребление как бензина, так и дизельного топлива в США упало ниже прошлогоднего уровня. На рынке труда сохраняется максимально благоприятная ситуация, при этом торговая политика продолжает подпитывать неопределенность, а структурное повышение эффективности использования топлива оказывает давление на спрос на нефть. Текущие уровни котировок нефти довольно комфортны для того, чтобы производители сланцевой нефти продолжили наращивать производство, что подтверждает стабильные темпы освоения скважин. Производство нефти в США в ближайший год должно вырасти до 1 млн баррелей в день, достаточных для того, чтобы практически полностью удовлетворить рост глобального спроса. В результате мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - указывает в комментарии главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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