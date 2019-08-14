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14 августа 2019 года 16:45
В перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар - БКС
"Рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров США и Китая, рубль может еще раз совершить попытку укрепления выше 65. В перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар", - сообщается в комментарии "БКС Премьер". "К середине недели курс рубля фиксируется вблизи отметки 65,3 за доллар - попытки рубля укрепиться выше 65 не увенчались успехом, однако амплитуда ослабления валюты снизилась. Такое положение вещей справедливо для большинство рисковых активов, включая валюты ЕМ. Рыночный оптимизм сейчас "цепляется" за любые намеки на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая. Отправной точкой данных ожиданий стали заявления представителей США о возможном переносе очередного раунда увеличения торговых пошлин на китайские товары на перспективу декабря 2019 года вместо начала осени. Также внимание рынков сосредоточено на комментариях обеих сторон по вопросам продолжения переговоров в ближайшие две недели. В условиях, когда рынки близки к паническим настроениям, инвесторов достаточно легко заинтриговать. Полагаем, что в перспективе ближайших двух недель манипуляции рыночными настроениями со стороны Штатов и Поднебесной будут продолжаться. На этом фоне мы можем наблюдать попытки продолжения роста в группах рисковых активов, валютах ЕМ в частности. Тем не менее, хотим заметить, что текущее восстановление рыночных "аппетитов" оценивается нами как крайне хрупкое - любой негатив по торговым переговорам может восприниматься весьма болезненно. Более того, сейчас мы наблюдаем за инверсией кривой доходности UST - доходность 10-летних бумаг упала ниже доходности 2-летних UST. Если опустить рассуждения о том, что спрэд данных бумаг и его расположение в отрицательной зоне является одним из мощнейших индикаторов приближающейся рецессии (на горизонте от 1,5 лет), то мы видим, что желание инвесторов нарастить "качество" своих позиций не ослабевает, а продолжает нарастать. В результате мы ожидаем, что рынки могут "побороться" за сохранение, хотя и весьма слабого, роста "аппетитов" к риску в ближайшие дни. Однако тревожность в настроениях останется, что вряд ли позволит сформировать масштабную коррекцию вверх. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров, рубль может еще раз совершить попытку укрепления выше 65, в перспективе ближайших дней ожидаем движения в диапазоне 64,8-66 за доллар. В месячной перспективе сохраняем наши прогнозы и ожидаем продолжения плавного ослабления российской валюты", - пишет в комментарии главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 12:10
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.14 августа 2019 года 11:27
Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets
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.14 августа 2019 года 11:00
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.14 августа 2019 года 10:34
"Нефтяные котировки уверенно выросли до уровней выше $60/bbl на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем накануне снизились после решения администрации США отложить введение дополнительных пошлин на китайские импортные... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:19
"Нефть резко выросла во вторник, перевалив за 60 долл./барр. на фоне новостей о переносе повышения тарифов США на китайский импорт с сентября на декабрь. А статистика от API, как ожидалось, сюрпризом не стала: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 3,7 млн барр. каждые, запасы дистиллятов... читать дальше
.14 августа 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы резко выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
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