По акциям "ОГК-2" имеет смысл сохранять краткосрочные "длинные" позиции - ИК "Велес Капитал"

"Акции "ОГК-2" на повышенных объемах продолжают активный рост после недавней публикации отчетности по МСФО. С технической точки зрения, краткосрочные перспективы бумаг тоже улучшились. В среду акции находятся выше психологически важной отметки 0,500 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать развития роста сначала к 0,5200 руб., а затем - в район 0,5350 руб. Сигналом в пользу возобновления нисходящего движения стало бы падение бумаг ниже 0,500 руб. Пока же имеет смысл сохранять краткосрочные "длинные" позиции", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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