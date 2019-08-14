Нефтяные цены сдерживают фондовых "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма нет - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии оставались в рамках краткосрочных "боковиков" (2640-2710 пунктов и 1270-1310 пунктов соответственно) в ожидании новых драйверов движения. Более высокие нефтяные цены сдерживают "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма пока также нет", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.