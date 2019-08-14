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14 августа 2019 года 14:13
"Открытие Брокер" представило инвестиционную идею на покупку акций Cadence Design Systems
Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" представило инвестиционную идею на покупку акций Cadence Design Systems. По мнению аналитиков, постоянное развитие индустрии полупроводников цифровых технологий приведёт к повышению потребности в продуктах компании и, как следствие, росту стоимости акций. Инвестиционная идея: покупка акций Cadence Design Systems Inc (CDNS) по цене 4787,65 рублей ($75,54) с целью 5513,98 рублей ($87) за акцию; потенциальная доходность - 15%, временной горизонт инвестирования: 1 год. Фундаментальная идея Cadence Design Systems Inc является производителем программного обеспечения, которое используется для проектирования полупроводниковых компонентов. Конечные изделия используются в широком спектре товаров: в смартфонах, компьютерах, беспилотных автомобилях, облачных дата-центрах, системах с искусственным интеллектом, сетевых продуктах и т.п. Программное обеспечение позволяет клиентам более быстро и надёжно осуществлять дизайн необходимых электронных компонентов. Инвестиционный тезис Индустрия полупроводников находится в постоянном развитии. К современным полупроводникам предъявляются всё новые требования, например, более высокая плотность транзисторов в диапазоне 5 нм. Появляется новая, более сложная 3D-архитектура, которая приходит на смену стандартной 2D. Это создаёт благоприятную бизнес-среду для Cadence, которая предлагает инструменты для дизайна новых полупроводников. Cadence успешно пользуется своим положением, увеличивая объём выручки и прибыли. За 2 квартал 2019 г. компания получила $580 млн выручки, что на 12% превысило показатель прошлого года. За этот же период чистая прибыль, согласно GAAP, увеличилась до $107 млн (т.е. на 42,6%). По мнению аналитиков "открытие Брокер", необходимо выделить ещё два важных показателя, свидетельствующих о привлекательности бизнеса: 1. Программное обеспечение от Cadence обладает высокой валовой маржинальностью на уровне около 90%. 2. Высокая доля выручки является повторяющейся, что крайне важно для устойчивости бизнеса. По прогнозам менеджмента компании, общий объём выручки за 2019 год ожидается в диапазоне $2,315-2,335 млрд, что может означать прирост 8-9% в 2019 году к 2018 году. Прибыль на акцию (GAAP EPS) за аналогичный период ожидается в размере $1,44-1,50 (прирост около 19% год к году). Скорректированная прибыль (non-GAAP EPS) прогнозируется в диапазоне $2,11-2,17 (прирост около 15%).
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.14 августа 2019 года 11:27
Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets
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.14 августа 2019 года 09:34
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