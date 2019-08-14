VanEck Vectors Gold Miners ETF - золотая лихорадка продолжается - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций VanEck Vectors Gold Miners ETF - биржевого фонда, который инвестирует в акции ведущих мировых производителей драгметаллов. Акциям присвоена рекомендация "Покупать" с установленной целевой ценой $35, что соответствует потенциалу роста 22% от текущей стоимости.

Биржевой фонд VanEck Vectors Gold Miners ETF отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирует в акции ведущих мировых производителей драгметаллов, прежде всего золота.

С начала 2019 года на ожиданиях, что замедление глобального экономического роста спровоцирует монетарное смягчение по всему миру, стоимость драгметалла выросла на 16%. Кроме того, удорожанию "желтого металла" способствовали рост спроса на него в качестве защитного актива на фоне усиливающихся геополитических рисков, а также рекордные покупки со стороны центробанков.

Данные факторы будут оставаться в силе в ближайшие кварталы, полагают аналитики ГК "ФИНАМ". "Конца торговой войне между США и Китаем пока не видно, и она продолжит оказывать негативное влияние на темпы глобального экономического роста. При этом число геополитических рисков в мире только увеличивается. К привычной уже напряженности на Ближнем Востоке в последнее время прибавилось торговое противостояние между Японией и Южной Кореей, новые протесты в Гонконге. Никуда не делись политические риски в Европе, где к тому же резко выросла вероятность "жесткого" Brexit. На этом фоне центробанкам фактически ничего не остается, кроме как продолжить тренд на смягчение монетарной политики", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов.

При этом, по мнению аналитиков "ФИНАМА", интерес инвесторов к защитным активам, включая золото, в среднесрочной перспективе будет сохраняться на повышенном уровне. Дальнейший рост цены на металл благоприятно повлияет на увеличение выручки золотодобытчиков, а также, с учетом их значительного операционного и финансового левериджа, должен привести к опережающему росту показателей прибыли, что в свою очередь должно найти отражение в более быстром повышении их капитализации. В связи с этим покупка акций компаний, добывающих золото является более перспективной, чем приобретение самого базового актива.

"Мы советуем делать ставку на дальнейший подъем стоимости золота через покупку акций золотодобывающих компаний, капитализация которых, как правило, растет опережающими темпами при увеличении цены базового актива. Преимуществом данного фонда является значительная диверсификация вложений, хорошая ликвидность, а также относительно небольшая комиссия за управление. Мы присваиваем акциям фонда VanEck Vectors Gold Miners ETF рекомендацию "Покупать" с целевой ценой $35, что соответствует потенциалу роста 22% от текущей стоимости", - заключает Игорь Додонов.