.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / VanEck Vectors Gold Miners ETF - золотая лихорадка продолжается - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 августа 2019 года 13:32
VanEck Vectors Gold Miners ETF - золотая лихорадка продолжается - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций VanEck Vectors Gold Miners ETF - биржевого фонда, который инвестирует в акции ведущих мировых производителей драгметаллов. Акциям присвоена рекомендация "Покупать" с установленной целевой ценой $35, что соответствует потенциалу роста 22% от текущей стоимости. Биржевой фонд VanEck Vectors Gold Miners ETF отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирует в акции ведущих мировых производителей драгметаллов, прежде всего золота. С начала 2019 года на ожиданиях, что замедление глобального экономического роста спровоцирует монетарное смягчение по всему миру, стоимость драгметалла выросла на 16%. Кроме того, удорожанию "желтого металла" способствовали рост спроса на него в качестве защитного актива на фоне усиливающихся геополитических рисков, а также рекордные покупки со стороны центробанков. Данные факторы будут оставаться в силе в ближайшие кварталы, полагают аналитики ГК "ФИНАМ". "Конца торговой войне между США и Китаем пока не видно, и она продолжит оказывать негативное влияние на темпы глобального экономического роста. При этом число геополитических рисков в мире только увеличивается. К привычной уже напряженности на Ближнем Востоке в последнее время прибавилось торговое противостояние между Японией и Южной Кореей, новые протесты в Гонконге. Никуда не делись политические риски в Европе, где к тому же резко выросла вероятность "жесткого" Brexit. На этом фоне центробанкам фактически ничего не остается, кроме как продолжить тренд на смягчение монетарной политики", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов. При этом, по мнению аналитиков "ФИНАМА", интерес инвесторов к защитным активам, включая золото, в среднесрочной перспективе будет сохраняться на повышенном уровне. Дальнейший рост цены на металл благоприятно повлияет на увеличение выручки золотодобытчиков, а также, с учетом их значительного операционного и финансового левериджа, должен привести к опережающему росту показателей прибыли, что в свою очередь должно найти отражение в более быстром повышении их капитализации. В связи с этим покупка акций компаний, добывающих золото является более перспективной, чем приобретение самого базового актива. "Мы советуем делать ставку на дальнейший подъем стоимости золота через покупку акций золотодобывающих компаний, капитализация которых, как правило, растет опережающими темпами при увеличении цены базового актива. Преимуществом данного фонда является значительная диверсификация вложений, хорошая ликвидность, а также относительно небольшая комиссия за управление. Мы присваиваем акциям фонда VanEck Vectors Gold Miners ETF рекомендацию "Покупать" с целевой ценой $35, что соответствует потенциалу роста 22% от текущей стоимости", - заключает Игорь Додонов.
.
14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 12:10
"Трамп, видимо, решил, что негатив с американо-китайских торговых переговоров зашкаливает и угрожает коллапсом рынков, тем более в свете ухудшающейся мировой макростатистики и решил отсрочить введение пошлин на часть товаров из КНР, что вызвало всплеск оптимизма, впрочем, по нашему мнению,... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:45
У пары USD/RUB, наконец, появился драйвер для выхода из диапазона 65,5-65, однако в другом направлении, чем ожидалось еще во вторник утром, отмечает в комментарии эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Снижение эскалации торгового конфликта позволило рублю закрыться ниже 65 впервые со 2... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:27
Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets
"Опасения, что мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии по-прежнему сохраняются. Участники нефтяного рынка полагают, что решение Трампа отложить введение пошлин обусловлено не желанием США найти "общий язык" с Китаем, а элементарными политическими рисками, с которыми может... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:00
"Фьючерсы на Brent показали опережающую динамику, по сравнению с контрактами на американскую нефть WTI, и в моменте показывали чуть более 5% роста. Предыдущий рекорд можно было наблюдать в декабре, когда контракты прибавляли 7,9% за день. При сохранении позитивного сентимента цены на нефть имеют... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:34
"Нефтяные котировки уверенно выросли до уровней выше $60/bbl на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем накануне снизились после решения администрации США отложить введение дополнительных пошлин на китайские импортные... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:19
"Нефть резко выросла во вторник, перевалив за 60 долл./барр. на фоне новостей о переносе повышения тарифов США на китайский импорт с сентября на декабрь. А статистика от API, как ожидалось, сюрпризом не стала: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 3,7 млн барр. каждые, запасы дистиллятов... читать дальше
.14 августа 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы резко выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.