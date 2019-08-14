Мы считаем ОФЗ на текущих уровнях (ниже RUONIA по всей кривой до 10 лет) неинтересными для покупки - Райффайзенбанк

"В целом за прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, в то время как на локальных рынках GEM преобладала тенденция умеренного снижения доходностей, что может быть связано с волатильностью курса рубля. Вчера из-за высказываний Д. Трампа о неготовности вводить в сентябре повышенные тарифы на весь импорт из Китая в рубле произошел существенный отскок, также некоторый всплеск цен наблюдался в ОФЗ. Из-за того, что у рубля присутствует еще большой потенциал для ослабления до конца года, мы считаем ОФЗ на текущих уровнях (ниже RUONIA по всей кривой до 10 лет) неинтересными для покупки. Однако спрос на ОФЗ, который наблюдается на последних аукционах, может поддерживаться за счет тех средств (по сути бесплатных и которые не могут быть сконвертированы в валюту), которые пришли в банковский сектор вследствие мер санации Московского индустриального банка в июле (ЦБ РФ направил 128,7 млрд руб. на покупку дополнительного выпуска акций", - пишет в обзоре Райффайзенбанка аналитик Денис Порывай.