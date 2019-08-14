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14 августа 2019 года 13:04
Мы считаем ОФЗ на текущих уровнях (ниже RUONIA по всей кривой до 10 лет) неинтересными для покупки - Райффайзенбанк
"В целом за прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, в то время как на локальных рынках GEM преобладала тенденция умеренного снижения доходностей, что может быть связано с волатильностью курса рубля. Вчера из-за высказываний Д. Трампа о неготовности вводить в сентябре повышенные тарифы на весь импорт из Китая в рубле произошел существенный отскок, также некоторый всплеск цен наблюдался в ОФЗ. Из-за того, что у рубля присутствует еще большой потенциал для ослабления до конца года, мы считаем ОФЗ на текущих уровнях (ниже RUONIA по всей кривой до 10 лет) неинтересными для покупки. Однако спрос на ОФЗ, который наблюдается на последних аукционах, может поддерживаться за счет тех средств (по сути бесплатных и которые не могут быть сконвертированы в валюту), которые пришли в банковский сектор вследствие мер санации Московского индустриального банка в июле (ЦБ РФ направил 128,7 млрд руб. на покупку дополнительного выпуска акций", - пишет в обзоре Райффайзенбанка аналитик Денис Порывай.
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14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 12:10
"Трамп, видимо, решил, что негатив с американо-китайских торговых переговоров зашкаливает и угрожает коллапсом рынков, тем более в свете ухудшающейся мировой макростатистики и решил отсрочить введение пошлин на часть товаров из КНР, что вызвало всплеск оптимизма, впрочем, по нашему мнению,... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:45
У пары USD/RUB, наконец, появился драйвер для выхода из диапазона 65,5-65, однако в другом направлении, чем ожидалось еще во вторник утром, отмечает в комментарии эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Снижение эскалации торгового конфликта позволило рублю закрыться ниже 65 впервые со 2... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:27
Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets
"Опасения, что мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии по-прежнему сохраняются. Участники нефтяного рынка полагают, что решение Трампа отложить введение пошлин обусловлено не желанием США найти "общий язык" с Китаем, а элементарными политическими рисками, с которыми может... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:00
"Фьючерсы на Brent показали опережающую динамику, по сравнению с контрактами на американскую нефть WTI, и в моменте показывали чуть более 5% роста. Предыдущий рекорд можно было наблюдать в декабре, когда контракты прибавляли 7,9% за день. При сохранении позитивного сентимента цены на нефть имеют... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:34
"Нефтяные котировки уверенно выросли до уровней выше $60/bbl на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем накануне снизились после решения администрации США отложить введение дополнительных пошлин на китайские импортные... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:19
"Нефть резко выросла во вторник, перевалив за 60 долл./барр. на фоне новостей о переносе повышения тарифов США на китайский импорт с сентября на декабрь. А статистика от API, как ожидалось, сюрпризом не стала: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 3,7 млн барр. каждые, запасы дистиллятов... читать дальше
.14 августа 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы резко выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
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