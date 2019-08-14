Диапазон 64-65,5 руб./$ остается актуальным до конца августа - Банк "Санкт-Петербург"

"Валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США сегодня утром. В условиях снижающегося аппетита инвесторов к рисковым активам, на фоне падающей нефти рубль теряет более 0,5%, торгуясь около 65,3 руб. Диапазон 64-65,5 руб./$ остается актуальным до конца августа. Возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина).", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".