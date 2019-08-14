Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets

"Опасения, что мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии по-прежнему сохраняются. Участники нефтяного рынка полагают, что решение Трампа отложить введение пошлин обусловлено не желанием США найти "общий язык" с Китаем, а элементарными политическими рисками, с которыми может столкнуться американский президент на фоне падения национального фондового рынка, а также роста цен на потребительские товары в сезон рождественских праздников. Другим словами, повышенные пошлины, хотя и с определённой задержкой, но все-таки вступят в силу, обрекая мировую экономику на период затяжного спада. К снижению цен на нефть сегодня могут привести данные по изменению запасов нефти в США. Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, котировки Brent возобновят снижение", - говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.