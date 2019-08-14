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14 августа 2019 года 11:27
Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, Brent возобновит снижение - AMarkets
"Опасения, что мировая экономика может оказаться в состоянии рецессии по-прежнему сохраняются. Участники нефтяного рынка полагают, что решение Трампа отложить введение пошлин обусловлено не желанием США найти "общий язык" с Китаем, а элементарными политическими рисками, с которыми может столкнуться американский президент на фоне падения национального фондового рынка, а также роста цен на потребительские товары в сезон рождественских праздников. Другим словами, повышенные пошлины, хотя и с определённой задержкой, но все-таки вступят в силу, обрекая мировую экономику на период затяжного спада. К снижению цен на нефть сегодня могут привести данные по изменению запасов нефти в США. Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе роста запасов, котировки Brent возобновят снижение", - говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.
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14 августа 2019 года 18:20
"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:01
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по... читать дальше
.14 августа 2019 года 12:10
"Трамп, видимо, решил, что негатив с американо-китайских торговых переговоров зашкаливает и угрожает коллапсом рынков, тем более в свете ухудшающейся мировой макростатистики и решил отсрочить введение пошлин на часть товаров из КНР, что вызвало всплеск оптимизма, впрочем, по нашему мнению,... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:45
У пары USD/RUB, наконец, появился драйвер для выхода из диапазона 65,5-65, однако в другом направлении, чем ожидалось еще во вторник утром, отмечает в комментарии эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Снижение эскалации торгового конфликта позволило рублю закрыться ниже 65 впервые со 2... читать дальше
.14 августа 2019 года 11:00
"Фьючерсы на Brent показали опережающую динамику, по сравнению с контрактами на американскую нефть WTI, и в моменте показывали чуть более 5% роста. Предыдущий рекорд можно было наблюдать в декабре, когда контракты прибавляли 7,9% за день. При сохранении позитивного сентимента цены на нефть имеют... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:34
"Нефтяные котировки уверенно выросли до уровней выше $60/bbl на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем накануне снизились после решения администрации США отложить введение дополнительных пошлин на китайские импортные... читать дальше
.14 августа 2019 года 10:19
"Нефть резко выросла во вторник, перевалив за 60 долл./барр. на фоне новостей о переносе повышения тарифов США на китайский импорт с сентября на декабрь. А статистика от API, как ожидалось, сюрпризом не стала: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 3,7 млн барр. каждые, запасы дистиллятов... читать дальше
.14 августа 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы резко выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:10
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра... читать дальше
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