Рынку акций поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине дня - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал "боковое" движение, несмотря на очень позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель. Также "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6%. Несмотря на такой позитивный внешний фон, к 18:20 мск индекс МосБиржи потерял 0,1%, удерживая позиции в районе 2690 пунктов. Отметим, что рост на внешних площадках был вызван новостями по "торговым войнам". Предполагается, что до конца августа могут пройти телефонные переговоры между представителями США и Китая. Также прошла информация, что в решении о введении пошлин на китайские товары с первого сентября могут быть внесены существенные изменения - введение тарифов на часть товаров может быть отложено до 15 декабря, а на некоторые товары пошлины введены не будут. Более подробная информация должна появится позднее, но этого хватило для активизации покупок по широкому спектру активов. Что же касается нашего рынка, то ему поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине торгов", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.