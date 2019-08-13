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13 августа 2019 года 18:52
Рынку акций поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине дня - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал "боковое" движение, несмотря на очень позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель. Также "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6%. Несмотря на такой позитивный внешний фон, к 18:20 мск индекс МосБиржи потерял 0,1%, удерживая позиции в районе 2690 пунктов. Отметим, что рост на внешних площадках был вызван новостями по "торговым войнам". Предполагается, что до конца августа могут пройти телефонные переговоры между представителями США и Китая. Также прошла информация, что в решении о введении пошлин на китайские товары с первого сентября могут быть внесены существенные изменения - введение тарифов на часть товаров может быть отложено до 15 декабря, а на некоторые товары пошлины введены не будут. Более подробная информация должна появится позднее, но этого хватило для активизации покупок по широкому спектру активов. Что же касается нашего рынка, то ему поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине торгов", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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13 августа 2019 года 18:22
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:10
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:38
Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer
"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525... читать дальше
.13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.13 августа 2019 года 09:44
Американский рынок акций завершил торги в понедельник резким снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Цены на нефть стабильны на торгах во вторник. читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
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