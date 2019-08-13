Долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля - Промсвязьбанк

"Российский рубль отреагировал на внешний позитив. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро упал на 0,6%, до 72,9 рубля. Отметим, что долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля, что открыло бы им дорогу в район 67 рублей. В текущей ситуации можно ожидать полноценных попыток американской валюты пробить поддержку на отметке 65 рублей. В случае отступления пары USD/RUB под этот уровень, может начаться волна закрытия спекулятивных длинных позиций в долларе по "стопам". Это поспособствует коррекционному снижению доллара, целью которого может выступить поддержка на уровне 64 рубля", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.