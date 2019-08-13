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13 августа 2019 года 18:22
Краткосрочная техническая картина рынка нефти улучшилась - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму конца июля, в район 59 долларов. Краткосрочная техническая картина рынка, таким образом, улучшилась", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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13 августа 2019 года 17:10
"Темпы роста экономики Великобритании неожиданно замедлились во II квартале 2019 года. Очевидные причины связаны с экономическими трудностями, вызванными откладыванием сроков Brexit дважды этой весной, что привело к росту риска "жесткого" выхода и в итоге к уходу со своего поста премьер министра... читать дальше
.13 августа 2019 года 16:38
Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле - Julius Baer
"Сохраняем конструктивную позицию по металлу и подтверждаем рекомендацию держать золото в портфеле. Однако, как показывает последнее ралли, использование золота в качестве защитного актива обходится все дороже. Повышаем наш прогноз до 1575 долларов США за унцию на следующие 3 месяца и 1525... читать дальше
.13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.13 августа 2019 года 09:44
Американский рынок акций завершил торги в понедельник резким снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Цены на нефть стабильны на торгах во вторник. читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
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