Краткосрочная техническая картина рынка нефти улучшилась - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные цены к вечеру вышли в уверенный "плюс" и прибавляли порядка 3,5% на фоне торговых новостей. Котировки Brent преодолели отметку 60 долларов и теперь могут стремиться в район следующего сопротивления в 61,70 доллара, а цены WTI поднялись выше 55,80 доллара и могут стремиться к максимуму конца июля, в район 59 долларов. Краткосрочная техническая картина рынка, таким образом, улучшилась", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.