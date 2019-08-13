В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности - "Открытие Брокер"

Провалы последних переговоров США и Китая говорят о затяжном характере торговой войны, которая неизбежно замедлит развитие мировой экономики. В условиях кризисных тенденций инвесторам стоит обратить внимание на консервативные инструменты с высоким рейтингом надёжности, считает ведущий аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Корнилов.

"Последний летний месяц мировые рынки начали со снижения из-за усиления торговой войны. Китай и США не могут договориться, тем самым заставляя нервничать инвесторов, уже потерявших надежду на прогресс в этом вопросе.

Самый вероятный сценарий развития событий - затяжное противостояние между США и Китаем. Торговой войне уже больше года и пока нет индикаторов, что стороны приближаются к сделке. Это оказывает отрицательное влияние на мировую экономику, так как рушатся правила свободной торговли, страдает эффективность глобальной экономики. Растут пошлины, следовательно, страдают потребители, так как пошлины можно рассматривать как налог на потребителей. Глобальные рынки чутко реагируют на это, но особенно рынки США и Китая.

Впрочем, принятые торговые ограничения вредят не только китайским компаниям, отмечает г-н Корнилов: "Внесение компании Huawei в "чёрный список" запрещает американским корпорациям поставлять им важные компоненты, например, чипы или программное обеспечение. Наложенные ограничения, как правило, приносят вред обеим сторонам. Надо быть внимательным и рассматривать каждый случай отдельно".

Борьба США и Китая негативно скажется на глобальный рынок "чёрного золота". "Слабая стоимость нефти будет, как минимум, стимулировать страны ОПЕК+ продлевать соглашение об ограничении добычи и выполнять его в согласованном объёме. Основными бенефициарами низкой цены на нефть являются крупные импортеры - Китай входит в их число.

В долгосрочной перспективе инвесторам будут интересны акции американских компаний. Зарабатывать легче на растущем рынке - это демонстрирует американский рынок на протяжении более 100 лет. К сожалению, на российском рынке пока не сформировалась аналогичная история. Думаю, что здесь надо быть прозорливее. В период сильного кризиса хорошо себя чувствуют консервативные инструменты, например, облигации с высоким инвестиционным рейтингом. Обычно происходит ротация в эти инструменты.

В среднесрочной перспективе российский ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. При стабильных ценах на нефть около $60 вероятность повышения ставки низкая. Глобальная инфляция сдержанная, и глобальный тренд центральных банков направлен на понижение ставки. Эти тенденции могут распространиться и на Россию", - отмечает специалист "Открытие Брокер".