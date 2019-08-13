Перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов становится всё более вероятной - "Открытие Брокер"

"В России пока нет поводов для разворота рынка акций вверх. Торговая война приводит к дальнейшему ухудшению экономических показателей ведущих экономик, что скажется на объёмах потребления российского экспорта. Соответственно, перспектива движения индекса МосБиржи к поддержке 2600-2620 пунктов становится всё более вероятной", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.