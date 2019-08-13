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13 августа 2019 года 15:22
Почти все выступает против рубля - Райффайзенбанк
"Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, сальдо счета текущих операций с января по июль составило 51,4 млрд долл. Как следствие, исходя из данных за 1-2 кв., в июле пришло 5,6 млрд долл., что является большим значением (согласно нашей модели, при сложившихся средних ценах на нефть 64,1 долл./барр. Brent и курсе рубля 63,5 руб./долл. в июле сальдо текущего счета должно было быть 3,5 млрд долл.). В этом году предварительная оценка (внутри кварталов) отдельных компонент платежного баланса (в частности, сальдо счета текущих операций и, как следствие, вывоза капитала частным сектором) сильно расходится с финальной (расхождение может быть более чем четырехкратным). Мы полагаем, что из-за такой большой неточности предварительные оценки утрачивают свою ценность для понимания изменения состояния валютного рынка. Согласно нашей модели, в августе-декабре этого года по сальдо счета текущих операций будет получено всего 6-8 млрд долл. в предположении, что средний курс рубля останется ниже 66 руб./долл. при нефти ниже 60 долл./барр. Brent. Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для исполнения бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, который какое-то время будет компенсироваться ее запасом в банковском секторе, а по мере исчерпания транслируется в ослабление рубля (> 67 руб./долл.) и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (расширение базисных спредов на 25-75 б.п.). Кстати говоря, о том, что какой-то крупный банк уже исчерпал запас ликвидных активов в валюте (=остатки на корсчетах и депозитах в иностранных банках) свидетельствует наличие валютного долга перед Казначейством (300 млн долл. @ 1,7% годовых). В то же время избыток долларов в целом по сектору еще сохраняется: банки размещают в Казначейство по свопу около 1,5 млрд долл. Наблюдающееся "бегство в качество" на глобальных рынках и коррекция цен на сырьевые активы из-за эскалация торгового конфликта между США и Китаем также будут способствовать ослаблению рубля. По нашему мнению, основной причиной того, что сейчас рубль игнорирует коррекцию нефти и ухудшающуюся сезонность, является использование накопленного запаса валюты, а также надежда на то, что состояние risk-off на глобальном рынке не продлится долго (поэтому текущий дифференциал процентных ставок рубля и доллара все еще удерживает крупных экономических агентов от продажи рублей)", - пишет в обзоре Райффайзенбанка аналитик Денис Порывай.
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13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
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