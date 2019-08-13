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13 августа 2019 года 14:44
Настроения на рынках акций оставляют желать лучшего - "ВТБ Капитал"
"Учитывая негативный экономический фон, кажется вполне логичным, что инвесторы воздерживаются от активных шагов, наращивая позиции в денежных средствах, а также казначейских облигациях США и других ликвидных защитных активах. Нынешний год, похоже, будет отчетливо разделен на две части: если первое полугодие ознаменовалось позитивной динамикой финансовых активов, то основной характеристикой второго полугодия, скорее всего, станет усиление волатильности, чреватое резкой коррекцией на рынках акций. Доходности гособлигаций неизбежно будут двигаться вниз, на что Федрезерв будет вынужден реагировать соответствующим образом", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Настроения на рынках акций оставляют желать лучшего. Инвесторы предпочитают увеличивать позиции в защитных активах, и цена золота, уже перевалившая за 1500 долларов за унцию, судя по всему, может продолжить двигаться вверх. Риски глобальной рецессии растут, а признаков разворота в мировой экономике по-прежнему не видно. Надежды на восстановление мировой экономики, которое ожидалось МВФ и другими организациями в 2020 г., постепенно тают. В США, где текущие темпы роста реального ВВП в годовом сопоставлении составляют 1,8% (чуть ниже долгосрочного тренда), существует риск дальнейшего замедления экономического роста. Кривая казначейских облигаций США на отрезке 2–10 лет, которая в последние 60 лет весьма точно предсказывала каждую рецессию в американской экономике, сейчас имеет самую пологую форму за период с 2007 г. Индикатор вероятности наступления рецессии в США на горизонте ближайших 12 месяцев, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, составляет 32% и приближается к уровням, наблюдавшимся в периоды предыдущих рецессий. Ведущие рынки акций снижаются в свете рисков рецессии, и индекс S&P500 сейчас примерно на 5% ниже рекордного максимума, зафиксированного в прошлом месяце. Напряженность в торговой сфере сохраняется, и инвесторы уже не надеются на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем, в то время как торговое противостояние между Японией и Южной Кореей не способствует восстановлению экономики азиатских стран. Кроме того, вновь обострился конфликт между Индией и Пакистаном, связанный с ситуацией в Кашмире. Между тем правительство Сингапура только что снизило прогноз темпов роста ВВП на текущий год до нуля при продолжающемся сокращении ненефтяного экспорта. В других ключевых азиатских экономиках наблюдается аналогичная ситуация. Согласно только что опубликованным данным по динамике денежной массы, в июле темпы роста кредитования в Китае в наиболее широком определении оказались почти самыми низкими в текущем году. Динамика прибыли промышленных предприятий Китая продолжает ухудшаться, а цены производителей в обрабатывающих отраслях снижаются. Кроме того, в июле в Китае продолжилось падение продаж автомобилей. Цены на железную руду с начала августа снизились на 25%. Мировое промышленное производство сокращается, особенно в еврозоне, – опубликованные на прошлой неделе данные показали отрицательную динамику этого индикатора во Франции и Германии. Протекционизм в сочетании с девальвацией валют, используемой в качестве средства конкурентной борьбы, как правило, неблагоприятно сказывается на мировой экономике, во многих случаях подрывая стабильность международной валютной системы. Происходит откат и в международном сотрудничестве в сфере экономической политики. Помимо ухудшения ситуации в мировой экономике, наблюдается рост геополитических и глобальных финансовых рисков. Результаты прошедшего в выходные предварительного этапа президентских выборов в Аргентине спровоцировали падение локального рынка акций и обесценение национальной валюты до рекордной отметки. Исходя из котировок кредитных дефолтных свопов, игроки закладывают в цены 75%-ю вероятность дефолта в течение ближайших пяти лет. Аргентина известна "регулярными" дефолтами. Обострение политического кризиса в Гонконге остается важной для инвесторов темой, которая указывает на вероятность дальнейшего ослабления юаня и возможность отказа от фиксированного курса гонконгского доллара на определенном этапе. К тому же кризис ставит под сомнение долгосрочные перспективы Гонконга как международного финансового центра, от чего потенциально может выиграть Сингапур. В еврозоне инвесторов беспокоит развитие очередного политического кризиса и усиление напряженности между Римом и Брюсселем по вопросам итальянского бюджета. ЕЦБ, как ожидается, в будущем месяце объявит о новых мерах стимулирования экономического роста в связи с риском наступления рецессии в еврозоне, однако для инвесторов совсем неочевидно, что дальнейшее снижение уже отрицательных процентных ставок, увеличение вливаний в банковскую систему и расширение программы количественного смягчения, действительно, обеспечат стимулирующий эффект. Тем временем курс на смягчение монетарной политики, судя по всему, будет продолжен – особенно в развивающихся странах, давление на экономики которых оказывает замедление роста глобального ВВП и обострение торговых споров. Такие страны, как Южная Корея, в качестве инструмента стимулирования экономики также могут прибегнуть к смягчению фискальной политики. Федрезерв США тоже, вероятно, продолжит снижать ставку по федеральным фондам. Многие наблюдатели ожидают еще как минимум два снижения по 25 бп до конца текущего года, но при этом растет и вероятность единовременного снижения ставки сразу на 50 бп. Кроме того, Федрезерв вполне может вновь начать наращивать размер своего баланса, что будет означать возобновление количественного смягчения. Обеспокоенность участников денежного рынка вызывает риск возникновения дефицита фондирования вследствие увеличения заимствований Минфином США. Количественное смягчение может уменьшить соответствующий негативный эффект: увеличение баланса ФРС на каждые 250 млрд долл. приблизительно эквивалентно снижению ставки по федеральным фондам на 25 бп. Учитывая негативный экономический фон, кажется вполне логичным, что инвесторы воздерживаются от активных шагов, наращивая позиции в денежных средствах, а также казначейских облигациях США и других ликвидных защитных активах. Нынешний год, похоже, будет отчетливо разделен на две части: если первое полугодие ознаменовалось позитивной динамикой финансовых активов, то основной характеристикой второго полугодия, скорее всего, станет усиление волатильности, чреватое резкой коррекцией на рынках акций. Доходности гособлигаций неизбежно будут двигаться вниз, на что Федрезерв будет вынужден реагировать соответствующим образом. Так что, скорее всего, в будущем, комментируя очередное снижение ставки, Федрезерв уже не станет описывать его как "необходимую на данном этапе корректировку денежно-кредитной политики", - пишет в обзоре "ВТБ Капитала" экономист Нил Маккиннон.
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