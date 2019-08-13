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13 августа 2019 года 14:05
Лишь позитивных новостей по нефти для уверенности рубля явно недостаточно - FxPro
"Развивающиеся рынки один за другим дают повод для нервозности. На этой неделе "рушатся" фондовые площадки Аргентины, утягивая за собой песо, после разочаровывающих президентских "праймериз". Действующий президент-консерватор нравится трейдерам, а потому его провал на предварительном этапе выборов стал настоящей неожиданностью и мгновенно отразился на котировках. Начались разговоры о страхах перед новой волной дефолта в стране, что стало четким сигналом для инвесторов: "спасаться бегством" и продавать национальные активы. Как же это отразится на интересе инвесторов к рублю? Подобную ситуацию мы видели и ранее: первоначальный спад курса аргентинского песо в прошлом году и проблемы Турции, наоборот, какое-то время поддерживали спрос на российские активы, куда как раз и "бежали" трейдеры. Однако если общая тенденция станет той "искрой, которая перекинет пламя" на российские рынки, позициям рубля едва ли будет можно позавидовать. При этом "пожар" уже начинает разгораться. Следующий на очереди - Гонконг, беспорядки в котором привели к приостановке авиавылетов, отправив национальный индекс Hang Seng к минимумам с начала января. Интересно, что позиции пока еще удерживает нефть. Более того, Brent удается еще и развивать аккуратное наступление, прибавляя четвертую торговую сессию подряд и "оккупировав" сегодня уровень 58,50. Однако одних лишь позитивных новостей по нефти для уверенности рубля в завтрашнем дне явно недостаточно. "Пошатываясь", российская валюта начала вторник снижением по отношению к доллару и евро. Так, USD/RUB подскочила на старте торгов до 66,67, опустившись к полудню до 65,57 (+17 коп. с начала дня). EUR/RUB начала торги по 73,53, позже скорректировавшись до 73,38. Вывод следующий: проблемы развивающих рынков, которые "вспыхивают" то тут, то там, пока рассматриваются игроками как отдельные "вспышки". Складывать из них общую картину инвесторы не стремятся, ведь в этом случае пришлось бы избавлять от всего спектра активов развивающихся стран, в том числе и рубля", - отмечают в комментарии аналитики FxPro.
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13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
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