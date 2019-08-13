Лишь позитивных новостей по нефти для уверенности рубля явно недостаточно - FxPro

"Развивающиеся рынки один за другим дают повод для нервозности. На этой неделе "рушатся" фондовые площадки Аргентины, утягивая за собой песо, после разочаровывающих президентских "праймериз". Действующий президент-консерватор нравится трейдерам, а потому его провал на предварительном этапе выборов стал настоящей неожиданностью и мгновенно отразился на котировках. Начались разговоры о страхах перед новой волной дефолта в стране, что стало четким сигналом для инвесторов: "спасаться бегством" и продавать национальные активы.

Как же это отразится на интересе инвесторов к рублю? Подобную ситуацию мы видели и ранее: первоначальный спад курса аргентинского песо в прошлом году и проблемы Турции, наоборот, какое-то время поддерживали спрос на российские активы, куда как раз и "бежали" трейдеры. Однако если общая тенденция станет той "искрой, которая перекинет пламя" на российские рынки, позициям рубля едва ли будет можно позавидовать.

При этом "пожар" уже начинает разгораться. Следующий на очереди - Гонконг, беспорядки в котором привели к приостановке авиавылетов, отправив национальный индекс Hang Seng к минимумам с начала января. Интересно, что позиции пока еще удерживает нефть. Более того, Brent удается еще и развивать аккуратное наступление, прибавляя четвертую торговую сессию подряд и "оккупировав" сегодня уровень 58,50.

Однако одних лишь позитивных новостей по нефти для уверенности рубля в завтрашнем дне явно недостаточно. "Пошатываясь", российская валюта начала вторник снижением по отношению к доллару и евро. Так, USD/RUB подскочила на старте торгов до 66,67, опустившись к полудню до 65,57 (+17 коп. с начала дня). EUR/RUB начала торги по 73,53, позже скорректировавшись до 73,38.

Вывод следующий: проблемы развивающих рынков, которые "вспыхивают" то тут, то там, пока рассматриваются игроками как отдельные "вспышки". Складывать из них общую картину инвесторы не стремятся, ведь в этом случае пришлось бы избавлять от всего спектра активов развивающихся стран, в том числе и рубля", - отмечают в комментарии аналитики FxPro.