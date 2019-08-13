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13 августа 2019 года 13:07
Акции российских компаний остаются под давлением - Альфа-банк
"На этой неделе инвесторы, вероятно, по-прежнему будут избегать развивающихся рынков, хотя российский рынок акций должен опередить другие рынки. Фонды акций развивающихся рынков продемонстрировали отток в общей сложности в размере $6,2 млрд за неделю, завершившуюся 7 августа, против оттока $3,4 млрд в предыдущую неделю, показав самый большой недельный отток с августа 2015 г. Если говорить о разбивке по странам, то отток из российских фондов составил $167 млн (против $78 млн). Валюты развивающихся стран находятся под давлением на этой неделе, и аргентинский песо может усилить опасения, что может оказать давление на рубль. Таким образом, мы ожидаем, что инвесторы будут размещаться в защитных активах - акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL). GMKN - еще один защитный актив на фоне роста цен на никель. Мы видим несколько драйверов роста в акциях финансовых или нефтегазовых компаний. Поскольку летний сезон в самом разгаре, объемы торгов могут быть низкими", - говорится в обзоре Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК, Полюс, Polymetal Int
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13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
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