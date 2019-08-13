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Главная / Аналитикам / Аналитика / Обострение торгового конфликта между США и КНР несет в себе риски для российской экономики - Уралсиб
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13 августа 2019 года 12:50
Обострение торгового конфликта между США и КНР несет в себе риски для российской экономики - Уралсиб
"Несмотря на умеренное увеличение годовых темпов роста ВВП во 2 кв. по сравнению с январем–мартом текущего года, необходимо отметить, что эта прибавка практически полностью обеспечена за счет резкого скачка в промышленности в апреле. Тогда объемы производства в добывающем секторе выросли на 4,2% год к году, а в обрабатывающем – на 4,7%. Это увеличение было вызвано преимущественно разовыми факторами. Темпы роста российской экономики, по нашей оценке, снизились с 2% год к году в апреле до 0,6% в мае и 0,7% в июне. Несмотря на то что розничная торговля продолжает вносить позитивный вклад в динамику ВВП, годовые темпы роста оборота в этом секторе постепенно снижаются, что говорит о сохраняющемся слабом потребительском спросе на фоне продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения. Годовые темпы роста грузооборота транспорта во 2 кв. также заметно снизились по сравнению с январем–мартом текущего года, однако мы полагаем, что в значительной мере это снижение обусловлено разовыми факторами. При этом одним из основных факторов является слабая динамика объемов трубопроводного транспорта в результате загрязнения нефти на ряде экспортных направлений. Мы продолжаем ожидать, что темпы роста российской экономики в 3 кв. текущего года будут оставаться невысокими, а более ощутимое оживление деловой активности возможно ближе к концу года благодаря постепенной адаптации бизнеса к произошедшим в начале этого года изменениям. Однако недавнее обострение торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем несет значительные риски дальнейшего замедления мировой экономики в ближайшие 6–12 месяцев, что негативно отразится и на российской экономике, несмотря на то, что торговая война между Вашингтоном и Пекином открывает определенные дополнительные экспортные возможности для российских производителей. Мы ожидаем, что в нынешнем году российская экономика вырастет на 0,7%, а в 2020 г. – на 1%", - отмечает в обзоре Уралсиба аналитик Алексей Девятов.
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13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
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