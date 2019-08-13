Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель - "Нордеа Банк"

"Существенным вызовом для рубля выступают риски дальнейшей эскалации торговых войн, ослабления юаня и падение американского фондового рынка в условиях опасений рецессии. Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель", - сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

"Рубль торгуется с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Риски для российской валюты нарастают в свете продолжающего ухудшаться внешнего фона.

На глобальных площадках доминируют опасения дальнейшего ухудшения динамики экономической активности, усугубляемые продолжающейся инверсией кривой доходности в США.

Дополнительным негативным фактором для сегмента развивающихся рынков накануне стало резкое ослабление аргентинского песо (на 14,5%). Паника на финансовом рынке страны была вызвана итогами праймериз в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в октябре. С большим отрывом на предварительных выборах победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес, что усилило опасения участников рынка о том, что программа МВФ, действующая в стране с 2018 года и сопровождающаяся весьма жесткими мерами экономии, будет прервана. В таких условиях вероятность дефолта Аргентины на горизонте 5 лет резко возросла до 75%. Падение аргентинской валюты пока выглядит как локальная история, которая вряд ли сама по себе способна спровоцировать масштабную распродажу во всем блоке валют развивающихся стран.

"Гораздо более существенным вызовом для данного класса активов и для рубля выступают риски дальнейшей эскалации торговых войн, ослабления юаня и падение американского фондового рынка в условиях опасений рецессии. Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель", - пишут в обзоре аналитики "Нордеа Банка".