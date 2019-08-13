Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в ближайшие годы будет компенсировать сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, поэтому действующая сделка по сокращению нефтедобычи не сможет выступить драйвером роста нефтяных цен. Таким образом, даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефтяные котировки смогут закрепиться существенно выше отметки $60/bbl. Во вторник внимание могут привлечь предварительные данные от API по изменению коммерческих запасов нефти в США, публикация которых состоится в вечерние часы", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".