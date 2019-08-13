Снижение спроса на риск развивающихся стран оказывает давление на рынок рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2–5 б.п. Доходность 10-летних гособлигаций выросла до 7,35% (+5 б.п.). Продажи рублевых облигаций проходили, несмотря на повышение суверенного рейтинга России агентством Fitch. Давление на российский рынок облигаций оказало общее снижение спроса на облигации развивающихся стран. Инвесторы обеспокоены возможной отменой запланированных торговых переговоров США и Китая в сентябре, а также рисками распространения кризиса Аргентины. Аргентинский песо девальвировался на 14,5%, а вероятность дефолта или реструктуризации госдолга выросла на фоне роста ожиданий победы на выборах оппозиционного кандидата. Доходность 10-летних локальных облигаций Бразилии вчера выросла до 7,19% (+4 б.п.), ЮАР – 9,79% (+11 б.п.), Индонезии –7,36% (+7 б.п.), Колумбии –6,06% (+3 б.п.), Мексики – 7,19: (+1 б.п.)", - отмечает в обзоре специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.