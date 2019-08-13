Рассчитываем на возврат нефти в диапазон 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза не ждем, поэтому рассчитываем на возврат нефти в диапазон 55-58 долл./барр." - указывает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик Екатерина Крылова.