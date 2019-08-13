При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС

"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель.

В целом техническая картина последних дней демонстрирует восходящие минимумы на часовом графике, что указывает на краткосрочный интерес покупателей. Однако сентимент остается очень напряженным, так как в любой момент могут появиться новые новости с фронта торговых войн. При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56. Сохраняется напряженность в Персидском заливе.

Несмотря на снижение буровой активности в Штатах прогнозы по добыче сланцевых месторождений остаются достаточно оптимистичными. В 23:30 мск ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,2 по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.