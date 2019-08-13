Повышенным спросом продолжат пользоваться акции золотодобывающих компаний - Промсвязьбанк

"В отсутствие явных внутренних идей и корпоративных событий российский рынок и сегодня продолжит следовать вслед за мировыми площадками, поэтому не исключаем незначительного отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов. Диапазон 2650-2700 по-прежнему остается актуальным, наиболее вероятно продолжение проторговки индексом МосБиржи середины-верхней половины этого диапазона, движение к уровню 2700 станет возможным при условии восстановления спроса на рисковые активы на глобальных рынках. Повышенным спросом продолжат пользоваться акции золотодобывающих компаний", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.