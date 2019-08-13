Рынок акций попробует слабо подрасти - Алор Брокер

"Внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральный: очень слабо подрастают американские фьючерсы, на месте стоит нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций с очень незначительной прибавкой. Если внешний фон не начнет улучшаться, то и на сильное движение индекса МосБиржи рассчитывать не следует, внутренних идей для роста у нас немного, и закрепиться выше уровня 2700 пунктов без поддержки извне будет очень непросто", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.