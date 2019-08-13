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13 августа 2019 года 09:38
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2685-2695 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Умеренно негативный внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация июльского значения индекса потребительских цен в США (15:30 мск)", - отмечает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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13 августа 2019 года 14:25
"Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн барр. в сутки, что находится между прогнозами агентства за июль и август. Резкое изменение прогноза произошло после увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США в неделю, завершившуюся... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:20
Даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках вряд ли нефть сможет закрепиться существенно выше $60 - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $54,6/bbl. В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья... читать дальше
.13 августа 2019 года 11:05
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника в "плюсе", восстановившись до $58,50 за баррель. Поддержку ценам оказало снижение доллара на фоне комментариев Трампа, в очередной раз призвавшего ФРС к более проактивным действиям в отношении снижения ключевой процентной ставки. Слабеющий... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:30
"Нефть пока остается чуть выше 58 долл./барр., но сантимент сохраняется в целом умеренно негативным. Неопределенность "торговой войны" вкупе с негативными ожиданиями по спросу на сырье давят на цены. Во вторник выйдут предварительные данные по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. Сюрприза... читать дальше
.13 августа 2019 года 10:17
При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между "бенчмарками". Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В... читать дальше
.12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
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