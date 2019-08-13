После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2685-2695 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Умеренно негативный внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация июльского значения индекса потребительских цен в США (15:30 мск)", - отмечает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.